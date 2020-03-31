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Генсек НАТО призначив групу експертів, яка пропонуватиме стратегічні зміни в Альянсі

Вівторок, 31 березня 2020, 14:24

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив членів групи експертів, які пропонуватимуть стратегічні зміни для посилення Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Алянсу.

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Рішення про створення групи прийняли за підсумками саміту у Лондоні минулого року. Група експертів буде підтримувати роботу генсека щодо напрацювання стратегічних змін для посилення Альянсу: зміцнення єдності, покращення координації між країнами-членами, посилення політичної ролі НАТО.

У складі групи – п’ятеро чоловіків та п’ятеро жінок: Грета Боссенмаєр (Канада), Енья Далгаард-Нільсен (Данія), Убер Ведрін (Франція), Томас де Мезьєр (Німеччина), Марта Дассу (Італія), Герна Ферахен (Нідерланди), Анна Фотига (Польща), Такан Ільдем (Туреччина), Джон Б’ю (Британія) та Весс Мітчелл (США).  

Групу спільно очолюють представник Німеччини Томас де Мезьєр та представник Штатів Весс Мітчелл.

Експерти будуть взаємодіяти з урядами країн-членів та Радою Північно-Атлантичного Альянсу та іншими зацікавленими сторонами.

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