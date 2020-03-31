Генсек НАТО назначил группу экспертов, которая будет предлагать стратегические изменения в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил членов группы экспертов, которые будут предлагать стратегические изменения для усиления Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Альянса.

Решение о создании группы приняли по итогам саммита в Лондоне в прошлом году. Группа будет поддерживать работу генсека по наработке стратегических изменений для усиления Альянса: укрепление единства, улучшение координации между странами-членами, усиление политической роли НАТО.

В составе группы - пятеро мужчин и пять женщин: Грета Боссенмаер (Канада), Энья Далгаард-Нильсен (Дания), Убер Ведрин (Франция), Томас де Мезьер (Германия), Марта Дассу (Италия), Герни Ферахен (Нидерланды), Анна Фотыга (Польша), Такан Ильдой (Турция), Джон Бью (Великобритания) и ВЕСС Митчелл (США).

Группу совместно возглавляют представитель Германии Томас де Мезьер и представитель Штатов ВЕСС Митчелл.

Эксперты будут взаимодействовать с правительствами стран-членов и Советом Североатлантического альянса и другими заинтересованными сторонами.

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