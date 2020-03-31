Бельгія скасовує заборону на знижки в супермаркетах через скарги на підвищення цін

Бельгія скасовує двотижневу заборону на акції і знижки в супермаркетах, покликану перешкодити здійсненню панічних покупок через карантинні заходи проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бельгійці, як і багато споживачів в інших країнах, почали масово закуповуватися в магазинах після того, як були оголошені заходи із соціального дистанціювання. Після цього 18 березня була введена заборона на розпродажі та знижки.

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Заборона була розроблена в тому числі для того, щоб люди масово не збиралися в магазинах, намагаючись скористатися акціями, що рекламуються в щотижневих листівках.

Колишній міністр економіки Вінсент Ван Квікборн в суботу написав в Twitter, що ціни на багато товарів в його магазині виросли в порівнянні з двома тижнями раніше, і закликав скасувати заборону на знижки.

Після цього люди почали викладати в соцмережах цінники зі своїх магазинів з прикладами підвищення цін. Наприклад, пакет з чіпсами з одного магазину був на 29% дорожче, хоча магазини не підвищили ціни, а просто припинили спеціальні продажі.

Зміни в законі, що дозволяють знижки, набудуть чинності в понеділок або вівторок, заявила прессекретар міністра економіки та у справах споживачів Наталі Мюлле.

На даний момент у Бельгії з симптомами коронавірусу госпіталізовані 4920 людей, з них 485 осіб госпіталізовані протягом останньої доби. 1021 людина перебуває в реанімації.

Кількість людей, які видужали, зросла до 1696. Всього у Бельгії від коронавірусної хвороби померли 705 людей.

Нагадаємо, Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу.