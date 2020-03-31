Через "коронапаніку" британці встановили абсолютний рекорд закупівлі продуктів

Продажі продовольчих товарів у Великій Британії в березні побили всі рекорди, коли покупці вирішили запастися продуктами на тривалий період перебування вдома через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це свідчать дані компанії Kantar, яка займається маркетинговими дослідженнями.

Найбільш жвавими продажі були протягом чотирьох днів 16-19 березня, коли 88% домогосподарств відвідали продуктовий магазин. За цей період британці здійснили 42 мільйони додаткових відвідин магазинів у порівнянні з минулим роком.

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За останні чотири тижні продажі супермаркетів виросли на 20,6% і перевищили обсяг продажів у різдвяний період.

Цифри зросли в основному через те, що люди ходили у магазини додаткову кількість разів, а не витрачали більше під час кожного візиту.

Британська родина в середньому витратила додатково 62,92 фунта стерлінгів протягом останніх чотирьох тижнів, що еквівалентно закупівлі продуктів на п'ять днів.

За останніми даними, у Британії вже понад 22 тисячі людей хворі на коронавірус, 1408 померлих.





