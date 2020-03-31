Посли G7 привітали ухвалення закону про ринок землі в Україні

Посли країн "Великої сімки" вітають ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сторінці послів G7 в Україні в Twitter.

"Ми вітаємо прийняття законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть", - йдеться в заяві.

Посли також сподіваються на остаточне прийняття законодавства щодо реформування банківського сектора.

"Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна щодо реформування банківського сектора, та сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", - йдеться в повідомленні.

Крім того, посли країн G7 відзначили, що віддають належне президенту України Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Ухвалення закону про ринок земель разом з законом про регулювання банківської діяльності дозволить Україні отримати нову трирічну програму розширеного фінансування МВФ в обсязі близько $8 млрд, а також пов'язану з нею макрофінансову допомогу від ЄС (500 млн євро) і кредит Світового банку (до $1 млрд).