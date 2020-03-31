Послы G7 приветствовали принятие закона о рынке земли в Украине

Послы стран "семерки" приветствуют принятие Верховной радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий", - говорится в заявлении.

Послы также надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

"Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит продвигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы стран G7 отметили, что отдают должное президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд).