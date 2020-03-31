Франція та Німеччина закликають до "тиші" на Сході України у зв’язку з пандемією

Франція та Німеччина закликають до припинення вогню на Сході України у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Франції та Німеччини.



"Франція і Німеччина закликають всі сторони взяти на себе відповідальність, зважаючи на серйозні загрози здоров’ю людей… Ми закликаємо всі сторони конфлікту у Східній Україні виконати заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до глобального припинення вогню в контексті пандемії COVID-19", - зазначають у заяві.

Також країни висловили стурбованість щодо обмежень роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, запроваджених бойовиками 21 березня.

"Епідемія COVID-19 не повинна стати приводом для обмеження свободи пересування місії і перешкоджання здійсненню нею її мандату. Місія повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всю територію України, в тому числі у зони, що не контролюються урядом. Росія повинна використовувати свій вплив і гарантувати місії вільний і безпечний доступ", - наголошують у зверненні.

Крім того, Франція і Німеччина закликають скасувати обмеження доступу на території, які не контролюються українською владою, для представництв ООН, неурядових організацій та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми знову звертаємося до сторін із закликом виконати спільні висновки, зроблені на останньому саміті у Нормандському форматі (9 грудня 2019 року), які, зокрема, стосуються досі не виконаних домовленостей про нові пропускні пункти, зони розведення, розмінування та новий обмін полоненими", - зазначають у заяві.

