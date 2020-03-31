Франция и Германия призывают к "тишине" на Востоке Украины в связи с пандемией

Франция и Германия призывают к прекращению огня на Востоке Украины в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии.

"Франция и Германия призывают все стороны взять на себя ответственность, несмотря на серьезные угрозы здоровью людей ... Мы призываем все стороны конфликта в Восточной Украине выполнить призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в контексте пандемии COVID-19", - отмечают в заявлении.

Также страны выразили обеспокоенность относительно ограничений работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, введенных боевиками 21 марта.

"Эпидемия COVID-19 не должна стать поводом для ограничения свободы передвижения миссии и препятствование осуществлению ею ее мандата. Миссия должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всю территорию Украины, в том числе в зоны, которые не контролируются правительством. Россия должна использовать свое влияние и гарантировать миссии свободный и безопасный доступ", - отмечают в обращении.

Кроме того, Франция и Германия призывают отменить ограничения доступа на территории, которые не контролируются украинскими властями, для представительств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста.

"Мы снова обращаемся к сторонам с призывом выполнить общие выводы, сделанные на последнем саммите в Нормандском формате (9 декабря 2019), которые, в частности, касаются до сих пор не выполненных договоренностей о новых пропускных пунктах, зонах разведения, разминирования и новом обмене пленными", - отмечают в заявлении.