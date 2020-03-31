Президент Франції оголосив, що країна має самостійно виробляти необхідну кількість масок

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна має самостійно виробляти необхідну кількість медичних масок для забезпечення своїх потреб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.



Еммануель Макрон оголосив, що хоче досягнути "повної і цілковитої незалежності" Франції до кінця року для забезпечення потреб країни медичними масками усіх типів.

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"Нашим пріоритетом має бути виробляти [медичні засоби] насамперед у Франції, насамперед у Європі. Ми маємо відбудувати наш національний та європейський суверенітет… До кризи, ми виробляли 3,5 мільйонів масок. До кінця квітня у нас буде вже більше 10 мільйонів масок, вироблених у Франції, і ми продовжимо ці зусилля", - зазначив Макрон.

Президент Франції додав, що консорціум компаній Air Liquide, Schneider Electric, Valeo та PSA планує налагодити виробництво обладнання для госпіталів, які опікуються хворими на коронавірус.

Він також анонсував "безпрецедентну" дотацію для національного агентства охорони здоров’я (Santé publique France) обсягом 4 мільярди євро.

Як повідомлялося раніше, у Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 418 людей, загальна кількість загиблих досягла 3024. З симптомами коронавірусної хвороби госпіталізовані майже 21 тисяча пацієнтів.

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