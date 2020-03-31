Президент Франции объявил, что страна должна самостоятельно производить необходимое количество масок

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна должна самостоятельно производить необходимое количество медицинских масок для обеспечения своих потребностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Эммануэль Макрон объявил, что хочет достичь "полной независимости" Франции до конца года в обеспечения потребностей страны медицинскими масками всех типов.

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"Нашим приоритетом должно быть производить [медицинские средства] прежде всего во Франции, прежде всего в Европе. Мы должны восстановить наш национальный и европейский суверенитет... До кризиса, мы производили 3,5 миллиона масок. К концу апреля у нас будет уже более 10 миллионов масок, производимых во Франции, и мы продолжим эти усилия", - отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что консорциум компаний Air Liquide, Schneider Electric, Valeo и PSA планирует наладить производство оборудования для госпиталей, которые принимают больных коронавирусом.

Он также анонсировал "беспрецедентную" дотацию для национального агентства здравоохранения (Santé publique France) объемом 4 миллиарда евро.

Как сообщалось ранее, во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 418 человек, общее количество погибших достигло 3024. С симптомами коронавирусной болезни госпитализированы почти 21 000 пациентов.

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