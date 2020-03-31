У Британії рекордна кількість померлих від коронавірусу за добу

У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 393 людини - це найбільший щоденний показник, зафіксований за час епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Загалом від вірусу по всій Британії померли 1801 осіб, у тому числі за останню добу 367 в Англії, 13 у Шотландії, семеро у Уельсі та шість у Північній Ірландії.

Найбільше летальних випадків за час епідемії коронавірусу зафіксовано в Англії – 1651, в Уельсі – 69, у Шотландії – 60 і у Північній Ірландії – 28.

Зазначимо, що за попередню добу було зафіксовано вдвічі менше летальних випадків – 180.

Дані щодо кількості інфікованих та тих, хто вилікувався, оприлюднять сьогодні ввечері.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома.



Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз, який, втім вже вийшов з семиденного карантину.