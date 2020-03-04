Євродепутати роздратовані приїздом Тунберг попри заборону візитів через коронавірус

Європейські депутати висловили невдоволення керівництву Європарламенту через візит кліматичної активістки Грети Тунберг попри мораторій на всі зовнішні відвідування організації через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У своєму листі до президента парламенту Давіда Сассолі депутат з Португалії Нуно Мело запитав, чим виправданий "виняток", коли "у питаннях ризику для здоров'я люди є демократично рівними".

"Як ми можемо пояснити це нашим відвідувачам та гостям?" - додала в іншому листі до Сассолі депутатка з Бельгії Хільде Ватманс.

У понеділок Сассолі оголосив про негайне припинення всіх візитів до Європарламенту, що стосується не лише туристів, а й гостей євродепутатів, їх помічників та лобістів.

Але зустріч Тунберг з депутатами Європарламенту в Брюсселі в середу не скасували.

"Це не рішення, пов'язане з конкретною людиною. Будь-який спікер, запрошений президентом парламенту, може бути присутнім, якщо він чи вона дотримуються правил охорони здоров’я", - заявила прессекретар Європарламенту.