Евродепутаты раздражены приездом Тунберг несмотря на запрет визитов из-за коронавируса

Европейские депутаты выразили недовольство руководству Европарламента из-за визита климатической активистки Греты Тунберг, несмотря на мораторий на все внешние посещения организации из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В своем письме к президенту парламента Давиду Сассоли депутат из Португалии Нуно Мело спросил, чем оправдано "исключение", когда "в вопросах риска для здоровья люди демократически равны".

"Как мы можем объяснить это нашим посетителям и гостям?" - добавила в другом письме к Сассоли депутат из Бельгии Хильде Ватманс.

В понедельник Сассоли объявил о немедленном прекращении всех визитов в Европарламент, что касается не только туристов, но и гостей евродепутатов, их помощников и лоббистов.

Но встреча Тунберг с депутатами Европарламента в Брюсселе в среду не отменили.

"Это не решение, связанное с конкретным человеком. Любой спикер, приглашенный президентом парламента, может присутствовать, если он или она соблюдают правила здравоохранения", - заявила пресс-секретарь Европарламента.