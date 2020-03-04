Италия закрывает все школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии планирует закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за вспышки коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает информационное агентство Ansa со ссылкой на собственные источники.

Некоторые учебные заведения закроют уже завтра, другие - с понедельника. Об этом решении стало известно после правительственной встречи премьера Джузеппе Конте с другими министрами.

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До сих пор школы были закрыты только на севере страны в районах, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романьи, а также - в Пьемонте и других регионах.

Министр спорта Винченцо Спадафора тем временем заявил, что правительство, скорее всего, прикажет проводить все профессиональные футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия за закрытыми дверями из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

Италия больше всего пострадала от распространения болезни среди европейских стран: зафиксировано 2260 случаев и 79 смертей, в том числе более 20 заражений за последние 24 часа.

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