У Німеччині внаслідок ДТП за участю автобуса постраждали більше 20 людей
Середа, 4 березня 2020, 16:14
У Німеччині в землі Північний Рейн-Вестфалія вантажівка врізалась в рейсовий автобус, в результаті більше 20 людей отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Mitteldeutsche Zeitung.
За попередньою інформацією, водій вантажівки знехтував правилами дорожнього руху і не пропустив рейсовий автобус, в результаті чого сталося зіткнення. Автобус винесло за межі дороги і він врізався у групу дерев.
Серед 33 пасажирів автобуса більшість були учнями місцевої середньої школи.
На місце події прибули 12 бригад рятувальників і швидкі.
Всього постраждали 25 людей, з них 20 – школярі. Поранення отримали також водії вантажівки і автобуса.
На місці аварії працює поліція, яка намагається встановити точні обставини інциденту.
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