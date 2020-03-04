У Німеччині внаслідок ДТП за участю автобуса постраждали більше 20 людей

У Німеччині в землі Північний Рейн-Вестфалія вантажівка врізалась в рейсовий автобус, в результаті більше 20 людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Mitteldeutsche Zeitung.

За попередньою інформацією, водій вантажівки знехтував правилами дорожнього руху і не пропустив рейсовий автобус, в результаті чого сталося зіткнення. Автобус винесло за межі дороги і він врізався у групу дерев.

Серед 33 пасажирів автобуса більшість були учнями місцевої середньої школи.

На місце події прибули 12 бригад рятувальників і швидкі.

Всього постраждали 25 людей, з них 20 – школярі. Поранення отримали також водії вантажівки і автобуса.

На місці аварії працює поліція, яка намагається встановити точні обставини інциденту.