Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко став віцепрем’єром з питань інтеграції до ЄС і НАТО

Кількість жертв коронавірусу в Італії досягла 107

Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США і підтримав Байдена

Дмитро Кулеба очолить МЗС, Вадим Пристайко стає віцепрем’єром






У Німеччині внаслідок ДТП за участю автобуса постраждали більше 20 людей

Середа, 4 березня 2020, 16:14

У Німеччині в землі Північний Рейн-Вестфалія вантажівка врізалась в рейсовий автобус, в результаті більше 20 людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Mitteldeutsche Zeitung.

За попередньою інформацією, водій вантажівки знехтував правилами дорожнього руху і не пропустив рейсовий автобус, в результаті чого сталося зіткнення. Автобус винесло за межі дороги і він врізався у групу дерев.

Серед 33 пасажирів автобуса більшість були учнями місцевої середньої школи.

На місце події прибули 12 бригад рятувальників і швидкі.

 

Всього постраждали 25 людей, з них 20 – школярі. Поранення отримали також водії вантажівки і автобуса.

На місці аварії працює поліція, яка намагається встановити точні обставини інциденту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua