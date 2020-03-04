В Германии в результате ДТП с участием автобуса пострадали более 20 человек

В Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия грузовик врезался в рейсовый автобус, в результате более 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Mitteldeutsche Zeitung.

По предварительной информации, водитель грузовика пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил рейсовый автобус, в результате чего произошло столкновение. Автобус вынесло за пределы дороги и врезался в группу деревьев.

Среди 33 пассажиров автобуса большинство были учениками местной средней школы.

На место происшествия прибыли 12 бригад спасателей и скорые.

Всего пострадали 25 человек, из них 20 - школьники. Ранения получили также водители грузовика и автобус.

На месте аварии работает полиция, которая пытается установить точные обстоятельства инцидента.