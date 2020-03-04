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В Італії міністр пішов на добровільну самоізоляцію через коронавірус

Середа, 4 березня 2020, 17:06

Міністр економічного розвитку Стефано Патуанеллі пішов на добровільну самоізоляцію через контакт з чиновником з Ломбардії, у якого виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Стефано Патуанеллі добровільно помістив себе в режим самоізоляції до 10 березня у зв'язку з тим, що 25 лютого він провів зустріч з радником з питань економічного розвитку області Ломбардія Алессандро Маттінцолі, який заразився коронавірусом.

Після виявлення коронавірусу у Маттінцолі тести були проведені всім колегам чиновника. У підсумку було встановлено, що ніхто з членів регіонального уряду від нього не заразився коронавірусом.

Однак з'ясувалося, що Маттінцолі 25 лютого мав 15-хвилинну розмову з Патуанеллі.

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Міністру був зроблений текст на коронавірус, який дав негативний результат. Проте, у якості запобіжного заходу Патуанеллі прийняв рішення добровільно піти на режим самоізоляції.

Він знаходиться в будівлі міністерства, продовжує роботу, але особисто не спілкується з колегами, проводячи наради в режимі конференцзв'язку.

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Італія Коронавірус
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