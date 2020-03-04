В Италии министр пошел на добровольную самоизоляцию из-за коронавируса

Министр экономического развития Стефано Патуанелли пошел на добровольную самоизоляцию из-за контакта с чиновником из Ломбардии, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Стефано Патуанелли добровольно поместил себя в режим самоизоляции до 10 марта в связи с тем, что 25 февраля он провел встречу с советником по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли, который заразился коронавирусом.

После обнаружения коронавируса у Маттинцоли тесты были проведены у всех коллег чиновника. В итоге было установлено, что никто из членов регионального правительства не заразился от него коронавирусом.

Однако выяснилось, что Маттинцоли 25 февраля провел 15-минутный разговор с Патуанелли.

Министру был сделан текст на коронавирус, который дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности Патуанелли принял решение добровольно уйти на режим самоизоляции.

Он находится в здании министерства, продолжает работу, но лично не общается с коллегами, проводя совещания в режиме конференц-связи.