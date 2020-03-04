Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко став віцепрем’єром з питань інтеграції до ЄС і НАТО

Кількість жертв коронавірусу в Італії досягла 107

Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США і підтримав Байдена

Дмитро Кулеба очолить МЗС, Вадим Пристайко стає віцепрем’єром






Кількість заражень коронавірусом у Франції досягла 257

Середа, 4 березня 2020, 18:06

У Франції кількість заражень новим коронавірусом COVID-19 зросла до 257 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

У порівнянні з минулою добою кількість заражень збільшилася на 45 випадків.

Таким чином загальне число заражених коронавірусом складає 257. У цю цифру включені і чотири летальні випадки.

Як повідомлялося, музей Лувра відновив роботу після того як його керівництво вжило заходів для зменшення побоювань працівників щодо зараження коронавірусом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua