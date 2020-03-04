Кількість заражень коронавірусом у Франції досягла 257

У Франції кількість заражень новим коронавірусом COVID-19 зросла до 257 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

У порівнянні з минулою добою кількість заражень збільшилася на 45 випадків.

Таким чином загальне число заражених коронавірусом складає 257. У цю цифру включені і чотири летальні випадки.

Як повідомлялося, музей Лувра відновив роботу після того як його керівництво вжило заходів для зменшення побоювань працівників щодо зараження коронавірусом.