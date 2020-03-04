Кількість заражень коронавірусом у Франції досягла 257
Середа, 4 березня 2020, 18:06
У Франції кількість заражень новим коронавірусом COVID-19 зросла до 257 випадків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
У порівнянні з минулою добою кількість заражень збільшилася на 45 випадків.
Таким чином загальне число заражених коронавірусом складає 257. У цю цифру включені і чотири летальні випадки.
Як повідомлялося, музей Лувра відновив роботу після того як його керівництво вжило заходів для зменшення побоювань працівників щодо зараження коронавірусом.
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