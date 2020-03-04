Количество заражений коронавирусом во Франции достигло 257
Среда, 4 марта 2020, 18:06
Во Франции количество заражений новым коронавирусом COVID-19 возросло до 257 случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.
По сравнению с прошлыми сутками количество заражений увеличилось на 45 случаев.
Таким образом общее число заразившихся коронавирусом составляет 257. В эту цифру включены и четыре летальные случаи.
Как сообщалось, музей Лувр возобновил работу после того, как его руководство приняло меры для уменьшения опасений работников относительно заражения коронавирусом.
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