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Количество заражений коронавирусом во Франции достигло 257

Среда, 4 марта 2020, 18:06

Во Франции количество заражений новым коронавирусом COVID-19 возросло до 257 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

По сравнению с прошлыми сутками количество заражений увеличилось на 45 случаев.

Таким образом общее число заразившихся коронавирусом составляет 257. В эту цифру включены и четыре летальные случаи.

Как сообщалось, музей Лувр возобновил работу после того, как его руководство приняло меры для уменьшения опасений работников относительно заражения коронавирусом.

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