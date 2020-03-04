Количество заражений коронавирусом во Франции достигло 257

Во Франции количество заражений новым коронавирусом COVID-19 возросло до 257 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

По сравнению с прошлыми сутками количество заражений увеличилось на 45 случаев.

Таким образом общее число заразившихся коронавирусом составляет 257. В эту цифру включены и четыре летальные случаи.

Как сообщалось, музей Лувр возобновил работу после того, как его руководство приняло меры для уменьшения опасений работников относительно заражения коронавирусом.