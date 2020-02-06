Меркель про скандал з прем'єром Тюрингії: результат необхідно скасувати

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що середа, коли прем'єра Тюрингії обрали за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) та її консерваторів, була поганим днем для демократії, і результат потрібно скасувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця подія є невиправданою, тому результат повинен бути скасований", - сказала Меркель на пресконференції під час візиту до Південної Африки.

Парламент Тюрингії в середу ввечері обрав прем'єр-міністром представника партії "Вільні демократи" (FDP) Томаса Кеммеріха. Він обійшов свого конкурента на один голос - 45 проти 44.

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За Кеммеріха проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

Обрання Кеммеріха розбиває післявоєнний консенсус серед усталених партій, що уникають ультраправих.

Деякі високопоставлені політики ХДС Меркель, зокрема голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові місцеві вибори.