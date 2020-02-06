Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідження

В Італії зійшов з рейок швидкісний потяг: 2 загиблих, 30 постраждалих

При жорсткій посадці літака в Стамбулі загинули 3 людини, 179 постраждали






Меркель про скандал з прем'єром Тюрингії: результат необхідно скасувати

Четвер, 6 лютого 2020, 12:52

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що середа, коли прем'єра Тюрингії обрали за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) та її консерваторів, була поганим днем для демократії, і результат потрібно скасувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ця подія є невиправданою, тому результат повинен бути скасований", - сказала Меркель на пресконференції під час візиту до Південної Африки.

Парламент Тюрингії в середу ввечері обрав прем'єр-міністром представника партії "Вільні демократи" (FDP) Томаса Кеммеріха. Він обійшов свого конкурента на один голос - 45 проти 44.

Читайте також
МЗС засудило візит ультраправих німецьких політиків в ОРДЛО

За Кеммеріха проголосували депутати від FDP, Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель і "Альтернативи для Німеччини". Це перший випадок в історії Німеччини, коли прем'єр федеральної землі отримав посаду завдяки AfD.

Обрання Кеммеріха розбиває післявоєнний консенсус серед усталених партій, що уникають ультраправих.

Деякі високопоставлені політики ХДС Меркель, зокрема голова партії Аннегрет Крамп-Карренбауер, підняли питання про нові місцеві вибори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Меркель Німеччина ультраправі
powered by lun.ua