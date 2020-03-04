Германия: после скандала с ультраправыми в Тюрингии выбрали нового премьера

Депутаты парламента федеральной земли Тюрингии после грандиозного скандала с ультраправыми избрали представителя Левой партии Бодо Рамелов премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Избрание Рамелова произошло с третьей попытки, в двух предыдущих турах ему не удалось получить абсолютное большинство голосов депутатов.

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Для избрания в третьем туре ему достаточно было поддержки простого большинства членов ландтага, что и произошло.

Его избрание сделала возможным договоренность между Левой партией, СДПГ и партией "Союз 90/Зеленые", достигнута 21 февраля.

Фракция Христианско-демократической партии канцлера Ангелы Меркель объявила перед заседанием, что воздержится во время голосования.

Напомним, 5 февраля за три с половиной месяца после земельных выборов главой правительства Тюрингии стал Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП). Впрочем, избрали его при поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии", что вызвало политический скандал. Кеммерих сразу после избрания подал в отставку.

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Скандал привел к кризису в правящей партии Христианско-демократический союз. Ее лидер Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.