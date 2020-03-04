Коронавирус: правительство Италии подтвердило закрытие школ и университетов до 15 марта

Министр образования Италии Лусия Аццолина подтвердила закрытие школ и университетов по всей Италии с 5 по 15 марта для предотвращения распространения коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

"Для нас это было непростое решение, мы ждали мнению научного комитета", - заявила она, называя такие меры расчетливыми.

Заместитель министра экономики Лаура Кастелли добавила: "Мы осознаем то влияние, которое такая мера, как закрытие школ, будет иметь на домохозяйства и на страну, поэтому мы двигаемся с максимальной скоростью и решимостью защищать государственных работников и регламент, который предусматривает возможность для одного из родителей в случае закрытия школы отсутствовать на работе для ухода за несовершеннолетними детьми".

До сих пор школы были закрытыми только на севере страны в районах, которые больше всего пострадали от коронавирус. В частности, в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, а также – в Пьемонте и других регионах.

Как сообщалось, в Италии по последним данным от коронавируса умерли 107 человек, заражены -2706.