В Греции подтвердили 10 случаев коронавируса, в трех регионах закрыли школы

Министерство здравоохранения Греции в четверг утром подтвердило десятый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Инфекцию обнаружили у женщины, которая недавно путешествовала в Израиль и Египет с мужчиной, у которого коронавирус подтвердили в среду.

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Пациентка была переведена в изолятор в больнице Патры на западе Греции.

В среду представители Минздрава начали отслеживать всех, кто, как считается, находился в тесном контакте с девятым подтвержденным случаем в Греции. В частности, планируется проверить 53 человека, которые ехали на том же автобусе, что и он.

Правительство также объявило о чрезвычайных мерах в префектурах Илия, Закинтос и Ахаия в западной Греции. Школы, спортивные арены, кинотеатры, театры и места археологических раскопок будут закрыты на 48 часов.