Одна з найбільших британських авіакомпаній Flybe зупинила польоти

Одна з найбільших британських авіакомпаній Flybe заявила про введення адміністрації, а виконання всіх рейсів призупинили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Авіакомпанія заявила, що не змогла залучити нову фінансову підтримку, а також зазначила, що вплив спалаху коронавірусу на потребу в авіаперевезеннях частково став причиною її краху.

Сайт компанії радить клієнтам "не їхати в аеропорт", якщо не було інформації про організацію альтернативного рейсу.

"Не дивлячись на всі зусилля, у нас зараз немає альтернативи - ми не змогли знайти реальне рішення, яке дозволило б нам продовжувати роботу", - написав у листі співробітникам авіакомпанії генеральний директор Марк Андерсон.

Flybe є найбільшим оператором внутрішніх рейсів Британії. Авіакомпанія перевозила близько 8 мільйонів пасажирів щороку і виконувала рейси з 43 аеропортів по всій Європі і 28 в Британії.

Flybe, в якій працюють 2000 співробітників, не змогла отримати позику в розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів для стабілізації бізнесу.

У відповідь на крах компанії уряд Британії заявив про готовність допомогти працівникам Flybe знайти нову роботу і "буде працювати з іншими авіакомпаніями для заміщення послуг".

Flybe стала третьою великою авіакомпанією, яка припинила польоти з початку 2020 роки після турецької Atlasglobal і італійської Air Italy.