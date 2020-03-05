Одна из крупнейших британских авиакомпаний Flybe остановила полеты

Одна из крупнейших британских авиакомпаний Flybe заявила о введении администрации, а выполнение всех рейсов приостановили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Авиакомпания заявила, что не смогла привлечь новую финансовую поддержку, а также отметила, что влияние вспышки коронавируса на потребность в авиаперевозках частично стал причиной ее краха.

Сайт компании советует клиентам "не ехать в аэропорт", если не было информации об организации альтернативного рейса.

"Несмотря на все усилия, у нас сейчас нет альтернативы - мы не смогли найти реальное решение, которое позволило бы нам продолжать работу", - написал в письме сотрудникам авиакомпании генеральный директор Марк Андерсон.

Flybe является крупнейшим оператором внутренних рейсов Великобритании. Авиакомпания перевозила около 8 млн пассажиров ежегодно и выполняла рейсы из 43 аэропортов по всей Европе и 28 в Великобритании.

Flybe, в которой работают 2000 сотрудников, не смогла получить заем в размере 100 млн фунтов стерлингов для стабилизации бизнеса.

В ответ на крах компании правительство Великобритании заявило о готовности помочь работникам Flybe найти новую работу и "будет работать с другими авиакомпаниями для замещения услуг".

Flybe стала третьей крупной авиакомпанией, которая прекратила полеты с начала 2020 года после турецкой Atlasglobal и итальянской Air Italy.