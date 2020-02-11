В Італії ліквідовують другу за величиною авіакомпанію

Друга за величиною італійська авіакомпанія Air Italy призупинила виконання рейсів і планує припинити польоти до кінця місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті компанії.

"Після зборів акціонерів Air Italy (Alisarda і Qatar Airways через AQA Holding spa) було прийнято рішення про ліквідацію компанії", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що з 11 по 25 лютого включно всі рейси Air Italy будуть виконуватися іншими перевізниками в зазначений та раніше запланований час.

Всі пасажири, які забронювали квитки після 25 лютого, зможуть отримати повне відшкодування вартості квитка.

Авіакомпанія Air Italy, раніше відома як Meridiana, буде ліквідована після двох років великих збитків.

Компанія здійснює регулярні рейси за 34 внутрішньоєвропейськими та міжконтинентальними напрямками. Головні хаби - аеропорт Мілан-Мальпенса та аеропорт Ольбія (Сардинія). Флот складається з 13 літаків.