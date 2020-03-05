Коронавірус у Хорватії: українським військовим скасували оздоровчу поїздку

Оздоровлення групи із 35 українських ветеранів у Хорватії скасовано через поширення в цій країні коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Коронавірус завадив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду", - написав посол.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

Наразі в Хорватії зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус - в Загребі, Рієці та Вараджині.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

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