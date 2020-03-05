Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Тільки в 4 країнах ЄС немає хворих з коронавірусом: карта

Перший європеєць заразився коронавірусом 24 січня у Німеччині - звіт

Минула зима в Європі - найтепліша від початку спостережень

Євросоюз буде "всіма заходами" захищати кордони від біженців






Коронавірус у Хорватії: українським військовим скасували оздоровчу поїздку

Четвер, 5 березня 2020, 11:24

Оздоровлення групи із 35 українських ветеранів у Хорватії скасовано через поширення в цій країні коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Коронавірус завадив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду", - написав посол.

Наразі в Хорватії зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус - в Загребі, Рієці та Вараджині.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

Читайте також: "Італія в полоні коронавірусу: як виник і як зупиняють спалах епідемії в Європі"

"Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Хорватія
powered by lun.ua