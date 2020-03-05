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Коронавирус в Хорватии: украинским военным отменили оздоровительную поездку

Четверг, 5 марта 2020, 11:24

Оздоровление группы из 35 украинских ветеранов в Хорватии отменено из-за распространения в этой стране коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряно. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую ​​возможность", - написал посол.

В Хорватии зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом - в Загребе, Риеке и Вараджине.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

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