В Австрії одужали перші пацієнти із коронавірусом

В Австрії видужали два перших пацієнти, які були заражені коронавірусом. Їм дозволили залишити лікарню в Інсбруку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

24-річна італійка та її знайомий того ж віку провели 10 днів у ізоляції лікарні в Інсбруку. Протягом цих днів вони не мали лихоманки і здали два негативні тести на коронавірус.

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"Це означає, що вони видужали та пережили цю інфекцію, і вони більше не заразні", - сказав голова інфекційного відділення лікарні.

Міністерство охорони здоров'я Австрії повідомило у четвер вранці, що загалом у країні зареєстровано 37 випадків коронавірусу. Це означає, що з минулої ночі додалося вісім нових пацієнтів.

Сім нових випадків підтверджені у Нижній Австрії. Всі вони контактували з особами у яких підтвердили вірус раніше. Усі вони вже були вдома на карантині. Ще один випадок підтверджений у Відні.