В Австрии выздоровели первые пациенты с коронавирусом

В Австрии выздоровели два первых пациента, которые были заражены коронавирусом. Им разрешили покинуть больницу в Инсбруке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

24-летняя итальянка и ее знакомый того же возраста провели 10 дней в изоляции больницы в Инсбруке. В течение этих дней у них не было лихорадки и они сдали два негативных теста на коронавирус.

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"Это означает, что они выздоровели и пережили эту инфекцию, и они больше не заразны", - сказал глава инфекционного отделения больницы.

Министерство здравоохранения Австрии сообщило в четверг утром, что всего в стране зарегистрировано 37 случаев коронавируса. Это означает, что с прошлой ночи добавилось восемь новых пациентов.

Семь новых случаев подтверждены в Нижней Австрии. Все они контактировали с лицами, у которых подтвердили вирус раньше. Все они уже были дома на карантине. Еще один случай подтвержден в Вене.