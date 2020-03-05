Німеччина пообіцяла 100 млн євро допомоги для постраждалих в Ідлібі

Німеччина в четвер пообіцяла виділити 100 мільйонів євро допомоги для постраждалих в результаті конфлікту у сирійському регіоні Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Німеччина запропонує ООН додаткове фінансування. Він сказав про це, прибувши на зустріч глав МЗС ЄС у Загребі.

За словами Мааса, гуманітарні організації повинні "і надалі отримувати транскордонний доступ до людей, які потребують допомоги". Проте, за його словами, для цього потрібно забезпечити захист працівників гуманітарної сфери і населення.

"Зараз нам потрібне негайне припинення вогню і забезпечення поставок для одного мільйона внутрішньо переміщених осіб", - сказав Маас.

Він закликав Туреччину і Росію створити такі передумови і закликав Москву "чинити тиск на режим Асада, щоб остаточно зупинити напади на лікарні та школи".

Президенти Туреччини і Росії у четвер зустрічаються в Москві, щоб обговорити ескалацію насильства в провінції Ідліб.