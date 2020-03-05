Германия пообещала 100 млн евро помощи для пострадавших в Идлибе

Германия в четверг пообещала выделить 100 млн евро помощи для пострадавших в результате конфликта в сирийском регионе Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия предложит ООН дополнительное финансирование. Он сказал об этом, прибыв на встречу глав МИД ЕС в Загребе.

По словам Мааса, гуманитарные организации должны "продолжать получать трансграничный доступ к людям, которые нуждаются в помощи". Однако, по его словам, для этого нужно обеспечить защиту работников гуманитарной сферы и населения.

"Сейчас нам нужно немедленное прекращение огня и обеспечение поставок для одного миллиона внутренне перемещенных лиц", - сказал Маас.

Он призвал Турцию и Россию создать такие предпосылки и призвал Москву "оказывать давление на режим Асада, чтобы окончательно остановить атаки на больницы и школы".

Президенты Турции и России в четверг встречаются в Москве, чтобы обсудить эскалацию насилия в провинции Идлиб.