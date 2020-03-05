У Бельгії повідомили про 27 нових випадків коронавірусу

У Бельгії підтверджено 27 нових випадків захворювання на коронавірус Covid-19, загальна кількість зросла до 50.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Soir.

У національній медичній службі SPF повідомили, що 16 пацієнтів проживають у Фландрії, 2 - у Брюсселі та 9 - у Валонії.

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Більшість повернулися з відпустки в Італії з легкими симптомами (інфекції верхніх дихальних шляхів). Пацієнтів ізолюють і лікують вдома або в лікарні.

"Ми очікуємо, що ця кількість продовжуватиме зростати", - сказали в SPF.

Нагадаємо, вже 23 країни Європейського Союзу зафіксували випадки коронавірусу на своїй території.

Останніми країнами ЄС, які підтвердили перші випадки захворювання, стали Словенія, Угорщина та Польща. Найбільший спалах вірусу у Європі, як відомо, зафіксований в Італії – там померли 107 осіб, 2706 заразилися.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає у Молдові, Чорногорії, Албанії, Сербії та Туреччині.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

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