Тільки в 4 країнах ЄС немає хворих з коронавірусом: карта

Вже 23 країни Європейського Союзу зафіксували випадки коронавірусу на своїй території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Лише 4 країни блоку досі не виявили заражених COVID-2019. Це Словаччина, Болгарія, Мальта та Кіпр.

Карта ВООЗ, до якої ще не включено випадки зараження у Словенії та Боснії і Герцеговині

Останніми країнами ЄС, які підтвердили перші випадки захворювання, стали Словенія, Угорщина та Польща. Найбільший спалах вірусу у Європі, як відомо, зафіксований в Італії – там померли 27 осіб, 2706 заразилися.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає у Молдові, Чорногорії, Албанії, Сербії та Туреччині.

Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.

Читайте також: Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України