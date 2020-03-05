Тільки в 4 країнах ЄС немає хворих з коронавірусом: карта
Вже 23 країни Європейського Союзу зафіксували випадки коронавірусу на своїй території.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Лише 4 країни блоку досі не виявили заражених COVID-2019. Це Словаччина, Болгарія, Мальта та Кіпр.
Останніми країнами ЄС, які підтвердили перші випадки захворювання, стали Словенія, Угорщина та Польща. Найбільший спалах вірусу у Європі, як відомо, зафіксований в Італії – там померли 27 осіб, 2706 заразилися.
Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з COVID-19 поки що немає у Молдові, Чорногорії, Албанії, Сербії та Туреччині.
Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні.
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