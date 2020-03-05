В Бельгии сообщили о 27 новых случаях коронавируса

В Бельгии подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19, общее количество возросло до 50.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В национальной медицинской службе SPF сообщили, что 16 пациентов проживают во Фландрии, двое - в Брюсселе и девять - в Валлонии.

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Большинство вернулись из отпуска в Италии с легкими симптомами (инфекции верхних дыхательных путей). Пациентов изолировали и лечат дома или в больнице.

"Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти", - сказали в SPF.

Напомним, уже 23 страны Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса на своей территории.

Последними странами ЕС, которые подтвердили первые случаи заболевания, стали Словения, Венгрия и Польша. Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирован в Италии - там умерли 107 человек, 2706 заразились.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Молдове, Черногории, Албании, Сербии и Турции.