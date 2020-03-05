ЄС після першого раунду переговорів з Британією: є дуже серйозні розбіжності

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що після першого раунду переговорів про відносини між Лондоном і Брюсселем після Brexit є чотири основних розбіжності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми відзначили, що є певні точки зближення за деякими з наших цілей", - сказав Барньє, в тому числі про участь Великої Британії в деяких програмах ЄС.

"Але щоб бути повністю чесним: є багато розбіжностей, і це дуже серйозні розбіжності, що, ймовірно, цілком природно в першому раунді переговорів", - додав він.

Барньє сказав, що основними розбіжностями є рівні умови гри, кримінальне правосуддя і правоохоронні органи, управління та рибальство.

Проте, Барньє зазначив, що угода може бути досягнута. "Останні кілька днів були дуже конструктивними", - сказав він.

Наступний переговорний раунд пройде в Лондоні 18-20 березня.

Нинішній перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці року.

Обидві сторони заявляють, що хочуть досягти угоди до кінця року, щоб з 2021 року почалося нове співробітництво в усіх напрямках, від авіації до рибальства і обміну студентами. Йдеться про щорічну торгівлю в розмірі пів трильйона євро і тісні зв'язки у сфері безпеки.Наступний переговорний раунд пройде в Лондоні 18-20 березня.