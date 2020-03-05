РФ і Туреччина оголосили про припинення вогню в Ідлібі з півночі 6 березня

Починаючи з півночі 6 березня набуде чинності режим припинення вогню в сирійському Ідлібі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на спільній пресконференції за підсумками переговорів з російським колегою Владіміром Путіним у Москві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Сьогодні вночі, починаючи з 00.01 набуде чинності режим припинення вогню в сирійському Ідлібі", - пояснив турецький лідер.

За його словами, назріла необхідність зміни статусу Ідлібської зони деескалації.

"Формування нового статусу-кво в Ідлібській зоні деескалації неминуче на тлі трагічних подій, що стали наслідком атак прихильників Асада, що також призвело до загибелі турецьких військовослужбовців", - сказав президент.

Ердоган підкреслив, що вся відповідальність за порушення домовленостей щодо Ідлібу лежить на прихильниках Башара Асада.

Він зазначив, що Туреччина зробила активні кроки щодо запобігання агресивних дій прихильників режиму Башара Асада в Ідлібській зоні деескалації.

Ердоган повідомив, що Туреччина і Росія в найкоротші терміни забезпечать режим припинення вогню, слідом за чим будуть зроблені інші кроки, узгоджені сторонами.

Туреччина залишає за собою право наносити потужні удари у відповідь на будь-які атаки прихильників Башара Асада, підкреслив турецький лідер.

"Туреччина сповнена рішучості продовжити реалізацію ініціатив, включаючи сочинські домовленості, поки не буде знайдено рішення кризи в Сирії, засноване на територіальній цілісності і політичній єдності цієї країни. Знову хочу відзначити, що стіл переговорів у Женеві - це єдиний ключ до сталого миру і стабільності в Сирії", - сказав президент Туреччини .

Переговори президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Росії Володимира Путіна у вузькому і розширеному складах тривали в Кремлі 5 годин і 40 хвилин.