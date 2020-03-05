РФ и Турция объявили о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта

Начиная с полуночи 6 марта вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Сегодня ночью, начиная с 00.01 вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе", - пояснил турецкий лидер.

По его словам, назрела необходимость изменения статуса Идлибской зоны деэскалации.

"Формирование нового статуса-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих", - сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что вся ответственность за нарушение договоренностей по Идлиба лежит на сторонниках Башара Асада.

Он отметил, что Турция предприняла активные шаги по предотвращению агрессивных действий сторонников режима Башара Асада в Ідлібській зоне деэскалации.

Эрдоган сообщил, что Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, вслед за чем будут сделаны другие шаги, согласованные сторонами.

Турция оставляет за собой право наносить мощные удары в ответ на любые атаки сторонников Башара Асада, подчеркнул турецкий лидер.

"Турция полна решимости продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности, пока не будет найдено решение кризиса в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическому единству этой страны. Снова хочу отметить, что стол переговоров в Женеве - это единственный ключ к устойчивому миру и стабильности в Сирии", - сказал президент Турции .

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в узком и расширенном составах продолжались в Кремле 5 часов и 40 минут.