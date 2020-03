Глава дипломатії ЄС у березні відвідає Україну і планує візит до РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у березні відвідає Україну і після цього планує візит до РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський журналіст The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

"Жозеп Боррель каже, що він відвідає Росію якнайшвидше. Це відбувається після розгорнутої Францією дискусії щодо політики ЄС щодо Росії на зустрічі міністрів закордонних справ у четвер. Це призвело до поштовху до розширення вибіркової взаємодії з Москвою", - написав Норман.

Borrell will be in Ukraine later this month, so as soon as possible may be pretty soon if he goes to #Russia too. Will be first time an EU foreign policy chief visited Moscow for bilateral talks in years.