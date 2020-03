Глава дипломатии ЕС в марте посетит Украину и планирует визит в РФ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в марте посетит Украину и после этого планирует визит в РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

"Жозеп Боррель говорит, что он посетит Россию как можно скорее. Это происходит после развернутой Францией дискуссии о политике ЕС в отношении России на встрече министров иностранных дел в четверг. Это привело к толчку к расширению избирательного взаимодействия с Москвой", - написал Норман.

Borrell will be in Ukraine later this month, so as soon as possible may be pretty soon if he goes to #Russia too. Will be first time an EU foreign policy chief visited Moscow for bilateral talks in years.