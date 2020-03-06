Коронавірус: у Парижі з лікарень вкрали 11 тисяч масок

З початку поширення коронавірусу у лікарнях Франції вкрадені тисячі захисних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Найбільше крадуть хірургічні маски (ті, які пацієнт має надягати, щоб уникнути зараження інших людей) і маски типу FFP2, що зарекомендували себе високим рівнем фільтрації (до 95%).

Наразі лікарні Парижа повідомляють про вкрадені більше 11 тисяч медичних масок і 1,4 тисячі флаконів спиртового антисептика

Так, в лікарні Bichat за вихідні та понеділок вкрали 2 тисяч хірургічних масок, ще більше 2 тисяч масок вкрадені в марсельській лікарні Hopital de la Conception.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що всі запаси масок в країні будуть реквізовані, їх роздадуть медпрацівникам або жителям країни, яких торкнулося нове захворювання. Тепер придбати маски в аптеці можна тільки при наявності рецепта.