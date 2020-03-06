Коронавирус: в Париже из больницы украли 11 тысяч масок

С начала распространения коронавируса в больницах Франции украдены тысячи защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Больше всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, зарекомендовавшие себя высоким уровнем фильтрации (до 95%).

Сейчас больницы Парижа сообщают об украденных более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика

Так, в больницы Bichat за выходные и понедельник украли 2 тысяч хирургических масок, еще более 2 тысяч масок украденные в марсельской больнице Hôpital de la Conception.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. Теперь купить маски в аптеке можно только при наличии рецепта.