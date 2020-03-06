МЗС про суд у справі MH17: віримо, що це крок у напрямку встановлення справедливості

Міністерство закордонних справ вважає судовий процес у справі збитого над Донбасом у 2014 році авіалайнера рейсу MH17 кроком у напрямку встановлення справедливості і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у коментарі відомства.

"Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб, 193 з яких — громадяни Нідерландів" - заявили в МЗС.

У судових засіданнях як спостерігачі братимуть участь представники офісу Генеральної прокуратури, СБУ та МЗС України.

"Нідерландська судова система є ефективною, незалежною, та має підтверджену практикою бездоганну репутацію. Саме тому Україна, відповідно до рішення держав, правоохоронні органи яких беруть участь у розслідуванні збиття МН17, погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам як країні, яка найбільш постраждала внаслідок збиття літака" - зазначили у відомстві.

"Ми зі свого боку продовжуємо роботу з притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН" - йдеться у коментарі.

Рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над східною Україною в 2014 році, загинули всі 298 пасажирів і членів екіпажу.

Четверо підозрюваних, троє росіян і українець, повинні постати перед судом заочно 9 березня.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака розтягнеться на 25 тижнів.