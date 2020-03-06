МИД о суде по делу MH17: верим, что это шаг в направлении установления справедливости

Министерство иностранных дел считает судебный процесс по делу сбитого над Донбассом в 2014 году авиалайнера рейса MH17 шагом в направлении установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает "Европейская правда" об этом говорится в комментарии ведомства.

"Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных человек, 193 из которых — граждане Нидерландов", - заявили в МИД.

В судебных заседаниях как наблюдатели примут участие представители офиса Генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой, и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбития МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам, как стране, которая наиболее пострадала в результате сбивания самолета", - отметили в ведомстве.

"Мы со своей стороны продолжаем работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", - говорится в комментарии.

Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над восточной Украиной в 2014 году, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Четверо подозреваемых, трое россиян и украинец, должны предстать перед судом заочно 9 марта.

Ожидается, что суд над подозреваемыми в сбивании самолета растянется на 25 недель.