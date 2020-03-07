Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Суд по MH17 може винести рішення лише за 4-5 років, очікують юристи

ЄС зробив заяву перед початком суду у справі MH17

США планують надати Україні додаткову військову допомогу на $125 млн – ЗМІ

США відправлятиме на карантин усі банкноти, що повертаються до них з Азії






Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії зросла до десяти

Субота, 7 березня 2020, 17:50

В Іспанії від коронавірусу померли ще дві людини – таким чином число жертв нового захворювання у країні досягло десяти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Двоє людей у віці 90 і 91 року померли у Віторії та Мадриді.

Всього в країні зафіксовано 478 заражень. 30 людей вилікувалися.

Уряд провінції Ла-Ріоха запровадив виняткові заходи у місті Аро, де карантин допомагають забезпечувати правоохоронці. На це місто припадає більшість з 39 випадків зараження в провінції. Мешканці цього 11-тисячного містечка відвідали похорон у Віторії, де загалом заразилися 60 людей.

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус
powered by lun.ua