Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії зросла до десяти

В Іспанії від коронавірусу померли ще дві людини – таким чином число жертв нового захворювання у країні досягло десяти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Двоє людей у віці 90 і 91 року померли у Віторії та Мадриді.

Всього в країні зафіксовано 478 заражень. 30 людей вилікувалися.

Уряд провінції Ла-Ріоха запровадив виняткові заходи у місті Аро, де карантин допомагають забезпечувати правоохоронці. На це місто припадає більшість з 39 випадків зараження в провінції. Мешканці цього 11-тисячного містечка відвідали похорон у Віторії, де загалом заразилися 60 людей.

Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.