Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії зросла до десяти
Субота, 7 березня 2020, 17:50
В Іспанії від коронавірусу померли ще дві людини – таким чином число жертв нового захворювання у країні досягло десяти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Двоє людей у віці 90 і 91 року померли у Віторії та Мадриді.
Всього в країні зафіксовано 478 заражень. 30 людей вилікувалися.
Уряд провінції Ла-Ріоха запровадив виняткові заходи у місті Аро, де карантин допомагають забезпечувати правоохоронці. На це місто припадає більшість з 39 випадків зараження в провінції. Мешканці цього 11-тисячного містечка відвідали похорон у Віторії, де загалом заразилися 60 людей.
Серед європейських країн найбільше від коронавірусу постраждала Італія – станом на 6 березня там зафіксували 197 смертей і майже 4 тисячі заражень.
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