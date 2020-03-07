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Количество умерших от коронавируса в Испании возросло до десяти

Суббота, 7 марта 2020, 17:50

В Испании от коронавируса умерли еще два человека – таким образом число жертв нового заболевания в стране достигло десяти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Двое людей в возрасте 90 и 91 года умерли в Витории и Мадриде.

Всего в стране зафиксировано 478 заражений. 30 человек вылечились.

Правительство провинции Ла-Риоха ввел исключительные меры в городе Аро, где карантин помогают обеспечивать правоохранители. На этот город приходится большинство из 39 случаев заражения в провинции. Жители этого 11-тысячного городка посетили похороны в Витории, где заразились 60 человек.

Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия – по состоянию на 6 марта там зафиксировали 197 смертей и почти 4 тысячи заражений.

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