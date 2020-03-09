Лікарі в Італії не помітили коронавірус у жінки, яка привезла його в Молдову – син потерпілої

Син громадянки Молдови, яка повернулась з Італії з коронавірусом, відкинув звинувачення прем’єра у безвідповідальності матері та розповів, що вона взяла квиток на літак після того, як в лікарні Італії у неї не підтвердили коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів молдовському виданню Diez.

Нагадаємо, у Молдові перший випадок коронавірусу 7 березня виявили у 48-річної жінки, яка повернулась літаком з Мілана. До моменту госпіталізації у неї була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність.

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Влада Молдови заявила, що попри поганий стан здоров'я жінка покинула лікарню і взяла квиток на літак в Молдову, при цьому не повідомила ні прикордонникам, ні бортпровідникам про свій стан. Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку назвав таку поведінку безвідповідальною.

За словами сина, жінка працювала в італійському Бергамо, де доглядала за літньою італійкою. Приблизно тиждень тому вона захворіла і звернулася в лікарню з підозрою про коронавірус. Поки вона була у лікарні, італійку, за якою вона доглядала, госпіталізували з серцевим нападом.

Італійські лікарі, як стверджує син, виписали його матір, заявивши, що у неї немає коронавірусу. Вони прописали їй антибіотики. Водночас донька італійки сказала, що в її послугах більше нема потреби.

Залишившись без даху над головою, жінка, за словами сина, взяла квиток на літак на батьківщину і дві ночі перед відльотом провела в готелі.

Її син стурбований тим, що в Молдові держава не зможе надати необхідну допомогу його матері. Тому він просить владу зв'язатися з лікарями у Бергамо, аби вони визнали свою халатність і допомогли його матері необхідними ліками.

Нагадаємо, у літаку, яким жінка прибула з Мілана до Молдови, були також громадяни України.