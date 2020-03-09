Врачи в Италии не заметили коронавирус у женщины, которая привезла его в Молдову - сын потерпевшей

Сын гражданки Молдовы, которая вернулась из Италии с коронавирусом, отверг обвинения премьера в безответственности матери и рассказал, что она взяла билет на самолет после того, как в больнице Италии у нее не подтвердили коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал молдавскому изданию Diez.

Напомним, в Молдове первый случай коронавируса 7 марта обнаружили у 48-летней женщины, которая вернулась самолетом из Милана. К моменту госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность.

Читайте также В ЕС осталась одна страна без коронавируса: карта

Власти Молдовы заявила, что несмотря на плохое состояние здоровья женщина покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову, при этом не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии. Премьер-министр Молдовы Ион Кику назвал такое поведение безответственным.

По словам сына, женщина работала в итальянском Бергамо, где ухаживала за пожилой итальянкой. Примерно неделю назад она заболела и обратилась в больницу с подозрением на коронавирус. Пока она была в больнице, итальянку, за которой она ухаживала, госпитализировали с сердечным приступом.

Итальянские врачи, как утверждает сын, выписали его мать, заявив, что у нее нет коронавируса. Они прописали ей антибиотики. В то же время дочь итальянки сказала, что в ее услугах больше нет необходимости.

Оставшись без крыши над головой, женщина, по словам сына, взяла билет на самолет на родину и две ночи перед отлетом провела в отеле.

Ее сын обеспокоен тем, что в Молдове государство не сможет оказать необходимую помощь его матери. Поэтому он просит власти связаться с врачами в Бергамо, чтобы они признали свою халатность и помогли его матери необходимыми лекарствами.

Напомним, в самолете, которым женщина прибыла из Милана в Молдову, были также граждане Украины.