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Коронавірус у Німеччині: число заражених перевищило 67 тисяч

Середа, 1 квітня 2020, 11:33

У Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби досягло 67366 випадків.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха у середу вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальне число померлих від коронавірусної хвороби зросло до 732 – протягом останньої доби померли 149 людей.

Кількість заражень у порівнянні з вівторком зросла на  5453 випадки, що дещо більше, ніж у попередні два дні, коли  фіксувалося по 4600-4700 нових заражень.

Водночас американський університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, станом на 11.20 1 квітня наводить дані про 71642 зараження коронавірусом в Німеччині від початку епідемії та про 798 смертей.

Німеччина поки не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення діючих обмежень для боротьби з коронавірусом.

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Коронавірус Німеччина
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